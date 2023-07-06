Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Дім
OPINION

Дім

МАЙКЛ Мишкало
6 липня, 2023 четвер
20:03
Погляд МАЙКЛ Мишкало

Те, що англійці називають home, - не плутати з house, - в перекладі на українську, те і те дім

Молоді професіонали часто змінюють все. Квартири, країни, роботу. Ні, не кочують, а так в Європі мандрують, працюють, шукають, де краще, зручніше, дешевше житло і життя. Іспанія, Хорватія, Польща. Ще й війна додалась як фактор. Вони бояться й не хочуть йти служити, йти воювати. Молоді, мають змогу працювати онлайн, не бути прив’язаним до географії, заробляють достатньо, можуть винаймати квартиру, вести спокійне життя. 

Тільки от при такому існуванні, — а воно можливо тільки якщо немає дітей, — молоді професіонали роками живуть не розписані, поняття дому немає, його бути не може.

Те, що англійці називають home, - не плутати з house, - в перекладі на українську, те і те дім. Тільки  house - це стіни, дах, вікна,  підлога, а home, - це, якщо пафосно, це там де ми не просто живемо, а там, де душа, де ми виростали, і напевно прощались, часом назавжди.

Читайте також: Не то

Наприклад, батьківський дім, де провели дитинство, або дім, де самі створили сім’ю, в новому місці, де пустили коріння, так прикипіли всім серцем, що змогли написати "Як тебе не любити, Києве мій" або "Тільки у Львові". Тільки так, і тільки тоді ви скажете чесно, що хочете, наприклад, у свій Маріуполь, "щоб знову відчути солоний вітер із моря, побачити порт, крани, театр, завод".

Тоді буде туга, бо є мій Хрещатик і моя Левандівка, моя Замарстинівська і мій Поділ, моя Сумська і моя Дерибасівська, є місто, яке стало моїм.

Не всі народились, наприклад, у місті тисячі левів, де падає дощ, пахне кавою і по вулиці ходять вродливі жінки. Навіть якщо ваша мала батьківщина — це місто, — а їх сотні подібних у нас, в Україні, — в якому ніяк неможливо сховатись за лабіринтами вулиць і площ, бо є тільки центр, головна вулиця – вона ж дорога, базар, далі степ, або гори й мертві заводи, шахти, кар’єр. Це міста, де не буває туристів, вони, як коридори чужої квартири, як гуртожиток, або вокзал, як зона транзиту, місце роботи й усе.

Промислова зона. З нуля збудовані у полі, для добування нафти, вугілля і солі. Просто, швидко, недорого. П’ятиповерхові коробки з червоної цегли. Все одно у вас залишилась пам'ять, ви тут в школу пішли, ви тут вперше в житті закохались, тут далі живуть, жили й поховані ваші батьки, це вже потім ви стали студентами й вчитись поїхали далі до Львова, Чернігова, Харкова, Одеси, Луцька, чи Рівного, бо там Інститут.

Сухий перон, холодний вітер і тисячний натовп людей з електричок. Кінцева, всі виходять. Спішать. Ми, студенти, ми приїхали вчитись у Львів. Тут, на Площі, танцюють танго, п’ють каву, курять кальян і перед Оперним замість Леніна відкрили фонтан.

Читайте також: Їх багато

Тобі ніколи не буде ще раз сімнадцять. Вдруге не буває.  Ми давно не студенти. Половину дистанції пройдено. Дехто зійшов. Ми поволі йдемо і забираємо за собою наш час. Історія прив’язала його до географії місця. На тому заводі, ательє, магазині, на тому фрагменті міського ландшафту сталося щось, що назавжди змінило твоє, наше спільне життя. А  скільки їх, таких вулиць, парків і скверів, забутих дворів, метрів бруківки, асфальту, стіни будинку, дерев, під’їздів, квартир, наших домівок, які пам’ятаю я, він, ти, вона, ми.

Наше місто, наші села й міста, наша мала батьківщина, частина великого цілого, не чогось абстрактного, частина Батьківщини. Наш дім. Україна,  за свободу якої, за нашу свободу — війна.

Спеціально для Еспресо   

Про автора. МАЙКЛ Мишкало (Михайло Мишкало), журналіст, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Новини
Суспільство
Україна
Читайте також:
Лі Хуей
5 липня, 2023 середа
Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "кинджал"
Окупанти на ЗАЕС
5 липня, 2023 середа
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
6 липня, 2023 четвер
Уночі Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 липня
21:24
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
На саміті НАТО Україна може отримати статус основного союзника США поза Альянсом, - військовий експерт Снєгирьов
21:17
Анналена Бербок
Вторгнення РФ в Україну змусило Німеччину змінити думку про свою роль у світі, - очільниця МЗС Бербок
20:48
спека
Метеорологи ЄС заявили, що червень цього року став найтеплішим в історії спостережень
20:31
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
"Ініціатива у наших руках": Залужний обговорив з генералом Міллі успіхи й потреби контрнаступу ЗСУ
20:28
Окупанти
Окупанти обладнали базу відпочинку на Херсонщині під комендатуру: там допитують і катують патріотів України, – Генштаб
20:11
паспорт
Українці до 1 серпня за потреби мають вклеїти фото у паспорт. Деталі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 498 дня війни: ЗСУ зайняли стратегічні висоти біля Кліщіївки, у Макіївці висадили в повітря склади ракет, а Фінляндія надасть більше зенітної зброї
19:57
Володимир Зеленський
Після Болгарії Зеленський відвідає Чехію
19:41
Фінляндія
Фінляндія посилила обмеження на в'їзд для росіян
19:37
Швеція - НАТО
Столтенберг готує зустріч з Ердоганом та Крістерссоном щодо вступу Швеції у НАТО
19:32
Ексклюзив
Авдіївка
Росіяни обстріляли волонтерський пункт в Авдіївці під час розвантаження гумдопомоги, - Барабаш
19:18
Хмельницька АЕС
Болгарія може продати Україні два російські ядерні реактори: їх встановлять на Хмельницькій АЕС, - WSJ
19:17
Оновлено
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
Якщо окупанти не переведуть 5-й енергоблок ЗАЕС у стан холодного зупину, може статись викид радіації, - Енергоатом
19:15
Петро Порошенко
Порошенко про членство України в ЄС: головну роботу роблять наші воїни, а ми маємо виконати решту завдань
19:06
Оновлено
Атака Львів
Уникнули трагедії в останню мить. У Львові журналіст "Главкома" із сімʼєю дивом врятувався під час ракетного удару РФ
19:06
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Нічна атака на Україну: у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 5 людей загинули
18:55
Вийшов трейлер фільму "Боб Марлі - одне кохання"
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський і Ніколай Денков
Зеленський у Болгарії заручився підтримкою вступу України в НАТО, Формули миру та енергетики
18:35
Ентоні Джошуа
Джошуа оголосив про реванш з принциповим суперником
18:27
Іван Сестриватовський
Військовий вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар у ніч вторгнення 
18:11
Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл
В Україні відкрили перші автошколи для людей з інвалідністю
18:02
посол Грузії
Посол Грузії покинув Київ на вимогу МЗС України
18:00
OPINION
Сергій Марченко
Щоб бути у НАТО, слід стати дорослими
17:40
Луїш Каштру
Команду Роналду очолив колишній тренер "Шахтаря"
17:38
Смартфон
У сервісі "Київ Цифровий" додали функцію оплати комунальних послуг
17:32
Сергій Лавров
Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні, - NBC
17:27
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
До Китаю прибула міністерка фінансів США
17:22
авто з російськими номерами на кордоні
У Німеччині в росіян конфіскують авто з номерами РФ
17:17
Росіяни обстріляли Донеччину: загинула жінка, чотирьох людей поранено
17:07
НАТО
На саміті НАТО ймовірно буде озвучена компромісна позиція щодо членства України, – Київський безпековий форум
16:43
Велика Британія визначилася із кандидатурою нового посла в Україні
16:37
форма для ЗСУ
Уперше від повномасштабного вторгнення ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою формою для ЗСУ, - Ярова
16:34
Ексклюзив
Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков і президент України Володимир Зеленський
Снаряди, ремонт техніки та МіГ-29: експерт Defense Express Киричевський розповів, чим Болгарія може допомогти Україні
16:32
відключення електроенергії
"Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня": для Одещини закуповують генератори й сонячні панелі
16:27
ОПУ
В Україні боротьба з корупцією має ознаки вендетти проти реформаторів з уряду Порошенка, - Newsweek
16:21
Оновлено
РФ гатила уранці по Херсонщині: 6 людей постраждало
16:13
Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей
16:13
Ексклюзив
ЗСУ зайняли стратегічно важливі висоти у Кліщіївці поблизу Бахмута, - військовослужбовець Бабичев
16:04
OPINION
Ірина Павленко
Росія мріє відновитися як імперія. Царська чи радянська?
16:02
Оновлено
Україна повернула з полону
Україна повернула з полону 45 людей, серед них захисники Маріуполя та Азовсталі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV