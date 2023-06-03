Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Їх багато
OPINION

Їх багато

МАЙКЛ Мишкало
3 червня, 2023 субота
08:53
Погляд МАЙКЛ Мишкало

Їх багато. Скільки ? Це питання до спецслужб, СБУ. Попередні офіційні цифри 13 тисяч кримінальних справ проти зрадників військових – 60 вищих офіцерів СБУ. А війна ще триває, скільки їх буде?

Багато, дуже багато, можливо мільйон. Не знаю, знаю що є той, та, ті,  хто наводить ракети на наші міста. Знаю є ті, хто свідомо здає позиції нашого війська, де стоїть ППО, працює на ворога. Знаю, що є й ті, хто за гроші, за страх, за бажання якось протиснутись між нами й ними, але так не буває. Є злочин і достатньо чітке поняття колаборант, зрадник, злочинець.     

Що їх так вкурвило, зачепило, збісило, що штовхнуло на зраду? Ми забрали їхнього ідола, лєніна, з наших площ і нічого не сталось, небо не впало на нас? Ми живемо без цього, без їхніх парткомів, обкомів, показухи, парадів, без КДБ, без усюдисущого нагляду, страху, ми вільні. Вони хотіли совдепії? Цих брєжнєвих, лєниних, сталіних, жданових, якихось міфічних панфіловців в назвах вулиць, міст, сіл. Всіх цих абстрактних доярок, комбайнерів, шахтарів, металургів, колгоспниць. Вони нам не пробачили цього і тому ми маємо померти ?  

Наша мова? Ми маємо наглість говорити української мовою вдома, на людях, на роботі, кругом, вчити дітей, наші діти говорять української мовою в наших містах, в Україні. Вони хотіли, щоб тут була малоросія і ми далі були хохлами. Так не буде ніколи. Ми народжені тут. Це наша земля, наша Батьківщина. Занапащена, розкрадена, корумпована і покалічена, але своя, рідна земля. Це наша Україна. Ми такою її собі збудували, нам тут жити, і наші русифіковані міста такими не будуть, треба час, не будуть. 

Незалежність і мільйони тих хто пішов в землю. Ми не можемо забути. Пам'ять? Так у них цього не має, не було. Тіні забутих предків на далекому цвинтарі в майже забутому всіма селі. Очі всіх тих хто застав, хто ще бачив, чув, пам'ятає твоїх прадідів, вони на портретах в старому альбомі. У них цього немає. Містика? Голос крові? Україна? Реальна, як хрести на могилах, як алеї загиблих, як прапор, як гімн. 

Гімн і перші слова "Ще не вмерла .." і сто тисяч стає і дихання забиває енергетична хвиля і ноги твої, як протези й навіть старі, пропалені гризотами, бідами, згорьовані циніки починають, ні не плакати, підіймати очі до неба. У них цього немає, вони цього не знають, вони цього не хочуть. 

Що ж ви хочете, ви ж приносите смерть у наші та ваші міста. Ви ж також, тут народились, не всі, ми з вами ровесники, ми разом росли. Ви ж не забули все починається там. Асфальт, пологовий і вікна. Великими буквами фарбою нанесено "дякую за сина, доньку". Підняті на руки своїх матерів наші діти усміхаються, а нам хочеться плакати, від радості. Ейфорія і відчуття там, зліва де серце. У вас це також було. 

Діти. Маленькі люди. Перші кроки, перші слова, ми пробуємо запам’ятати. Перший дзвоник, "Випускний". Сльози радості не течуть на замовлення. Батьківщину не люблять, бо треба, або так, або ні. 

І виникає достатньо простеньке питання, що ж ти гніда паскудна не їдеш додому, як тобі так погано, нерадісно тут? Не та країна, сонце не те, люди моляться чужим богам. Go home у свою рідну Рязань, Смоленськ, Твер, Саратов, чи Новгород. Тебе ж зараза ніхто не тримає, кордони відкриті вертайся у свою прокляту московію, у свою сибір, у свою тайгу.

Мала батьківщина. Місто, квартал, вулиця. Вуличне кохання в під’їздах з поламаним ліфтом. Батьківщина. Ви принесли війну у наш дім, у наш двір, на нашу вулицю, дім. Вам захотілось, що тут панував рускій рейх. Цього ніколи не буде.    

Ми дома. Там де свій серед своїх. Ми будемо жити. Чужої мови, чужого світу, чужого життя, чужої землі, чужих людей тут не буде. Ми вас повбиваємо, або загинемо всі. Перемога не ділиться, вона буде одна. Наша. Тут наш дім, бо тут Україна.

Спеціально для Еспресо   

Про автора. МАЙКЛ Мишкало (Михайло Мишкало), журналіст, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Війна з Росією
Гаага
воєнні злочини Росії
Читайте також:
президент Румунії Клаус Йоганніс
2 червня, 2023 п'ятниця
Румунія оголосила про план дій, якщо Росія нападе на Молдову
на фото Максим Бужанський
2 червня, 2023 п'ятниця
Нардеп Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону. Данілов заявив, що йому не місце в політиці
Верховна Рада
1 червня, 2023 четвер
Нардеп Цимбалюк розказав про дискусії навколо законопроєкту про доплати та відпустки військовим та яким має бути кінцевий закон
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
09:19
Харківщина обстріл
Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: 5 загиблих, 10 поранених
08:57
обстріл
За добу армія РФ вдарила по 24 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
08:27
Херсонська область
На Херсонщині росіяни вдарили по приватних будинках, двох церквах та медзакладу: поранено 5 людей, з них 2 дитини
08:06
Огляд
Війна, яку треба виграти, Галичина на манжетах і як створюють монстронароди – 5 книг про витоки і нерівності
08:04
ліквідовані російські солдати
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО, - Генштаб ЗСУ
07:48
Оновлено
Аварія потяга в Індії
В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 288 людей загинуло, 850 поранені
07:40
дрон Shahed-136
У збитих БПЛА Shahed виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов
07:27
OPINION
Микола Княжицький
УПЦ МП постійно стверджує, що вони не МП, а звичайна українська церква
07:08
ЗСУ
Росіяни продовжують агітувати населення вступати до армії РФ, - Генштаб ЗСУ
06:51
російські окупанти
Військові РФ сперечаються між собою щодо приписування успіхів на фронті, - ISW
06:22
Джо Байден
Завдяки підвищенню ліміту держборгу США вдалося запобігти економічній кризі та колапсу, - Байден
06:03
Моравецький та Трюдо
Канада й Польща оприлюднили спільну заяву з підтримкою України
05:35
Електропікап LUAZ
На виставці у Києві презентували український електропікап LUAZ
05:18
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію
04:50
Злиток золота
Росія активно продає золото з фонду добробуту, щоби покрити дефіцит бюджету
04:21
Міхо Саакашвілі 2008 рік
Грузія може мати спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря, -  Саакашвілі
03:53
F-16
США та Данія обговорять навчання українських пілотів на F-16
03:25
тайфун
На півдні Японії лютує тайфун Мавар: евакуюють 2 млн людей, є зниклі безвісти
02:57
Фото Марсу з супутника Mars Express
Європейське космічне агентство провело перший в історії стрім поверхні Марса
02:29
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Порт Тамань у РФ припиняє перевалку газу через загрозу атак дронів, - Reuters
02:01
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В Ізюмі досі не ідентифіковано 66 тіл з масового поховання, - Нацполіція
01:33
Болгарія
У Болгарії розкрили зловживання, пов’язані з розміщенням біженців з України
01:03
Артем Бесєдін (у центрі), Динамо - Фенербахче
Футболіст збірної України повернувся до "Динамо"
00:53
діти, дитина лікарня
Херсонщина: двоє дітей важко поранені від вибуху невідомого предмета на ігровому майданчику
00:36
Вільям Бернс
Директор ЦРУ Бернс у травні здійснив таємний візит до Китаю, - FT
00:25
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Ми дуже задоволені, як покрили потреби України для контрнаступу, - Білий дім
00:04
Ексклюзив
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
2023, п'ятниця
2 червня
23:57
Оновлено
Вибух. ІЛЮСТРАЦІЯ
На окупованому Запоріжжі підірвали автівку з 4 колаборантами, - мер Мелітополя Федоров
23:47
міна сапер розмінування
Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом, - WP
23:46
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 червня
23:24
Ексклюзив
путін, путлер
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
23:20
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині впродовж дня прогримів 181 вибух: є загиблий, зафіксовано численні руйнування
23:05
Ексклюзив
Артіс Пабрікс
Ніякі гарантії безпеки не убережуть Україну від повторної агресії РФ, - ексміністр оборони Латвії Пабрікс
22:57
Олександр Лукашенко
"Не було ні армії, ні готовності": Лукашенко назвав помилкою, що РФ та Білорусь не вирішили "українське питання" у 2014-2015 роках
22:49
Оновлено
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю побачив готовність України та РФ до переговорів. Данілов відповів, що двері для діалогу зачинені
22:30
Микола Жидков загинув на фронті
На фронті загинув 22-річний футболіст, який покинув Польщу заради захисту України
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Розтягнутість військ РФ не дозволить протистояти першому удару контрнаступу, буде пауза у обстрілах: воєнні підсумки тижня
22:12
Ракетоносій "калібрів"
РФ здійснила ротацію кораблів у Чорному морі. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий, - ОК "Південь"
21:56
Маріуполь
У Маріуполі окупанти готуються до евакуації населення, - міська рада
21:50
Оновлено
укриття
Загибель людей біля укриття в Києві: 3 посадовцям та охоронцю поліклініки оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV