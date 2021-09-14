"Динамо" - "Бенфіка": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу "Бенфіки" коефіцієнт 2,30, на виграш "Динамо" дають 3,25, на нічию - також 3,25.

Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

14 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти "Бенфіку" у матчі Ліги чемпіонів.

Колишній футболіст та тренер "Динамо" Леонід Буряк заявив, що киянам необхідно перемагати "Бенфіку" в домашньому матчі Ліги чемпіонів.

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