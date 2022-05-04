"Динамо" домовилось про благодійний матч із найтитулованішим клубом Естонії

Про це повідомляє офіційний Instagram "Динамо".



Матч із найтитулованішим клубом Естонії "Флорою" відбудеться у Таллінні на стадіоні A.Le Coq Arena. Стартовий свисток пролунає 13 травня о 19:00.



Сьогодні, 4 травня, "Динамо" зустрінеться зі швейцарським "Базелем" о 20:00. Цей матч буде останнім, в якому візьмуть участь гравці збірної України.





26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.

2 травня Українська асоціація футболу підтримала рішення прем'єр-ліги про дострокове завершення чемпіонату країни.

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