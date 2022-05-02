УАФ вирішила долю футбольного сезону в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виконком УАФ на засіданні 2 травня підтримав рішення УПЛ про завершення сезону 2021/22. Про це рішення буде поінформовано УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій), який має визначитися щодо представництва України в єврокубках у наступному сезоні.

26 квітня клуби УПЛ підтримали пропозицію завершити чемпіонат України 2021/22 років, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.

Турнірну таблицю УПЛ зафіксовано станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів проводитися не буде. Відповідне рішення буде передано на затвердження виконавчого комітету Української асоціації футболу.

На момент зупинки турніру перше місце займав "Шахтар", який набрав 47 очок. Другим йшло "Динамо", яке відставало від лідера на 2 пункти. Третім - "Дніпро-1", в якого було 40 балів.

Очікується, що "Шахтар" та "Динамо" в наступному сезоні зіграють у Лізі чемпіонів, "Дніпро-1" - в Лізі Європи, "Зоря" та "Ворскла", які фінішували на четвертій та п'ятій позиціях, - в Лізі конференцій.

26 квітня прем'єр-ліга оголосила чемпіонат України з футболу завершеним, оскільки його неможливо дограти через повномасштабну російську агресію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb