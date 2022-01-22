"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу в новому році

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" ще в першому таймі довело рахунок до розгромного - забили Владислав Кулач, Беньямін Вербіч та Віктор Циганков. По перерві ще один гол у ворота "Расинга" відправив Володимир Бражко.

"Динамо" перемогло "Расинг" 4:0 та здобула другу поспіль розгромну перемогу з початку року. 21 січня кияни перемогли іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо" - 4:0.

Контрольній матч

22 січня

"Динамо" (Україна) – "Расинг" (Люксембург) 4:0

Голи: Кулач, 23, Вербіч, 34, Циганков, 36, Бражко, 64