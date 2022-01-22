"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу в новому році
У другому контрольному матчі на тренувальному зборі в Іспанії "Динамо" перемогло "Расинг" з Люксембургу з рахунком 4:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" ще в першому таймі довело рахунок до розгромного - забили Владислав Кулач, Беньямін Вербіч та Віктор Циганков. По перерві ще один гол у ворота "Расинга" відправив Володимир Бражко.
"Динамо" перемогло "Расинг" 4:0 та здобула другу поспіль розгромну перемогу з початку року. 21 січня кияни перемогли іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо" - 4:0.
Контрольній матч
22 січня
"Динамо" (Україна) – "Расинг" (Люксембург) 4:0
Голи: Кулач, 23, Вербіч, 34, Циганков, 36, Бражко, 64
- Нагадаємо, 21 січня у першому матчі в новому році київське "Динамо" розгромило іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо".
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