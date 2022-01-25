"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в новому році
У товариському матчі київське "Динамо" перемогло іспанський "Реал Мурсію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері вівторка, 25 січня, київське "Динамо" зіграло свій третій поєдинок в нинішньому році. У суперниках був іспанський "Реал Мурсія".
Українці пропустили першими на 7-й хвилині, але зуміли відповісти трьома голами - Владислава Кулача, Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського.
"Динамо" проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону. Це вже третя поспіль перемога у новому році. Раніше "біло-сині" обіграли "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0).
Контрольний матч
25 січня
"Динамо" - "Реал Мурсія" 3:1
Голи: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльський, 87 - Мека, 7
- Нагадаємо, 21 січня у першому матчі в новому році київське "Динамо" розгромило іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо".
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