"Динамо" зіграє перший у новому році матч проти іспанського клубу
"Динамо" зіграє перший матч на зимових зборах 19 січня проти іспанської "Мурсії"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
У п'ятницю, 14 січня, футболісти київського клубу вийдуть із зимової відпустки. Після кількох днів у столиці "Динамо" вирушить на перший тренувальний збір, який проходитиме в Іспанії з 17 по 27 січня.
У провінції Аліканте динамівці зіграють чотири спаринги. 14 січня вони зустрінуться з іспанською "Мурсією", 22 січня зіграють з люксембурзьким "Расинг Уніоном", а 26 або 27 - з норвезьким "Боде-Глімт". Ще один суперник, з яким кияни зустрінуться 24 або 25 січня поки невідомий.
"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.
"Мурсія" виступає у Сегунді B - четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.
- 9 січня повідомлялося, що колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк стане гравцем одеського "Чорноморця".
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