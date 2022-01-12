"Динамо" зіграє перший у новому році матч проти іспанського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

У п'ятницю, 14 січня, футболісти київського клубу вийдуть із зимової відпустки. Після кількох днів у столиці "Динамо" вирушить на перший тренувальний збір, який проходитиме в Іспанії з 17 по 27 січня.

У провінції Аліканте динамівці зіграють чотири спаринги. 14 січня вони зустрінуться з іспанською "Мурсією", 22 січня зіграють з люксембурзьким "Расинг Уніоном", а 26 або 27 - з норвезьким "Боде-Глімт". Ще один суперник, з яким кияни зустрінуться 24 або 25 січня поки невідомий.

"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.

"Мурсія" виступає у Сегунді B - четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.