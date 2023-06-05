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Війна з Росією: хроніка
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Дипломат Безсмертний: Вступ європейських і американських військ у війну проти РФ - лише питання часу

5 червня, 2023 понедiлок
22:51
Війна з Росією 101-а американська дивізія

Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що збройні сили європейських країни та США змушені будуть вступити у війну проти РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Річ у тому, що питання полягає не лише в застосуванні зброї наших партнерів по території РФ. Це лиш було питанням часу. Спочатку були дискусії про надання Україні танків, потім про далекобійну зброю, а зараз вже про літаки. Кожного разу це було лише питанням часу. Однак хочу наголосити, що питання часу не лише в постачанні Україні зброї з більшим радіусом дії, а й в тому, коли американські та європейські війська вступлять в цю війну. Це лише питання часу", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що на Заході дуже обережно ставляться до питання зброї для України, щоб уникнути ядерної ескалації

"Чому так повільно наші партнери надають нам нові види озброєння та відтягують той момент, коли їхні війська будуть воювати поряд з українськими бійцями? Причина - страх. Зокрема, страх застосування ядерної зброї. Оскільки, якщо звернути увагу на міжнародні ЗМІ за останні тижні, то я не знаю такого видання, яке б вчергове не надрукувало матеріал повʼязаний з ядерною загрозою. До того ж спочатку цю тему підштовхнув Саміт G20, потім представники G7. Все дійшло до того, що за останні тижні опубліковані цілі соціологічні дослідження з можливими варіантами дій російського психопата Путіна", - додав він.

Україна
ЄС
російська армія
ЗСУ
окупанти
НАТО
США
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