Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому

Про це він розповів в етері Еспресо.

На думку Павлюка, Кабінет Міністрів України має планувати заздалегідь дії, аби таке блокування нашого кордону не повторилося.

"Нам треба трошки подивитися вперед. Я б рекомендував нашому уряду все ж таки активно створювати регіональний союз, де будуть Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія. Тому що вони до нас прихильні й знають, що таке РФ та російська окупація", - сказав генеральний консул України в Любліні 2015–2022 рр.

Крім того, дипломат підкреслив, що працювати над створенням тісних зв'язків із цими країнами необхідно починати вже зараз.

"Економічні питання - це дуже серйозні питання. Якщо нас зараз ще й заблокують економічно, то нам буде просто кінець. Ми залишимося сам на сам із Москвою - і як ми вийдемо із того? Це дуже складно", - підкреслив Павлюк.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дає змогу українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень.

У Варшаві посли країн Балтії висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські водії блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи спроможність України продовжувати війну з Росією.