Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для Росії все є війна. Путін керує своєю державою як спецоперацією. Це тотальна пропаганда, це вбивство незгодних, шантаж, підкуп та агресивні дії до зовнішнього світу. Дипломатія у Росії відсутня. Дипломатія для РФ - це димова завіса, за якою вони хочуть підготуватися та розв'язати українське питання, щоб тут українців не було. Успіхи ЗСУ та українське суспільство у протидії російській агресії. Росія силою зброї не може нам нічого нав’язати", - підкреслив Хара.

За словами експерта, Кремль силою зброї намагається розхитати єдність Заходу.

"Якщо з американцями це не виходить, то з європейцями це виходить частково. Росія не є дипломатом, вона пропагандист. Росіяни не здатні доносити будь-яку думку. Лавров є у колі найближчого оточення Путіна. З ним не можна про щось домовлятися. Зараз йде психологічний тиск на наших партнерів", - зауважив Хара.

Президент Росії Володимир Путін не відвідає саміт G20, що відбудеться 15–16 листопада на Балі в Індонезії

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