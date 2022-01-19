"Дипломатія не померла": Блінкен і Лавров проведуть зустріч у Женеві 21 січня
21 січня в Женеві Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим
Про це заявив високопоставлений представник Держдепу США, передає Радіо Свобода.
"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Росія будь-якої миті може почати атаку на Україну", - зауважив він.
За словами представника Дердепартаменту, США "готуються до іншого результату" в разі продовження російської військової агресії проти України.
Говорячи про зустріч Ентоні Блінкена й Сергія Лаврова, він припустив, що "дипломатія не померла".
Посадовець додав, щоще зарано» розмовляти про те, чи справді Кремль прагне дипломатії, чи використовуватиме переговори як привід, "щоб заявити, що дипломатія не відповідає інтересам Москви".
Представник Держдепу додав, що США збільшать військову допомогу Україні в разі нового російського нападу на неї.
- Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зідзвонився з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим і заявив, що в переговорах з питань безпеки в Європі має брати участь Україна.
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