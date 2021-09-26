Директор Бюро економічної безпеки пояснив, чим займатиметься відомство

Про це директор Бюро Вадим Мельник заявив в етері одного з українських телеканалів, інформує Еспресо.TV.



"Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу схеми для ухилення від податків. Виявлення і подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми", - наводить його слова Інтерфакс-Україна.

Мельник зазначив, що тільки після цього відомство перейде до перевірок бізнесу.