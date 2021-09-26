Директор Бюро економічної безпеки пояснив, чим займатиметься відомство
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочне свою діяльність з аналітики
Про це директор Бюро Вадим Мельник заявив в етері одного з українських телеканалів, інформує Еспресо.TV.
"Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу схеми для ухилення від податків. Виявлення і подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми", - наводить його слова Інтерфакс-Україна.
Мельник зазначив, що тільки після цього відомство перейде до перевірок бізнесу.
- Початок роботи БЕБ призначено на 25 листопада 2021 року.
- Наступного дня після цього, себто 26 листопада, припинить своє існування Державна фіскальна служба (ДФС).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе