Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
Директор МОК Джеймс Маклауд написав листи до НОК 35 країн, які збираються вимагати відсторонення росіян і білорусів від змагань, щоб вони вплинули на рішення міністрів спорту
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Після зустрічі міністрів спорту нам стало відомо про багато неправдивих коментарів, зроблених під час зустрічі та згодом у ЗМІ, які спотворили результати самої зустрічі. Ми хотіли б закликати вас зв’язатися з вашим міністром, щоб переконатися, що він або не буде підписувати декларацію, або принаймні подбати про те, щоб формулювання максимально відображало позицію олімпійського руху", - йдеться у листі Маклауда.
Повний перелік країн, які підтримали вимогу відсторонити росіян та білорусів, наразі невідомий. Зазначається, що серед тих, хто підтримав ці вимоги – США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.
- Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
- 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський.
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