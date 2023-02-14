Про це повідомляє Der Spiegel.

"Після зустрічі міністрів спорту нам стало відомо про багато неправдивих коментарів, зроблених під час зустрічі та згодом у ЗМІ, які спотворили результати самої зустрічі. Ми хотіли б закликати вас зв’язатися з вашим міністром, щоб переконатися, що він або не буде підписувати декларацію, або принаймні подбати про те, щоб формулювання максимально відображало позицію олімпійського руху", - йдеться у листі Маклауда.

Повний перелік країн, які підтримали вимогу відсторонити росіян та білорусів, наразі невідомий. Зазначається, що серед тих, хто підтримав ці вимоги – США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.