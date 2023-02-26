Директор ЦРУ Бернс розповів про зухвалу поведінку голови російської розвідки Наришкіна під час зустрічі
Директор ЦРУ Вільям Бернс назвав зухвалою та зарозумілою поведінку голови служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна під час зустрічі у листопаді 2022 року
Про це Бернс сказав у інтерв'ю CBSNews.
За його словами, зустріч з Наришкіним у Туреччини восени минулого року справила на нього гнітюче враження.
"З боку Наришкіна також було дуже зухвале ставлення. Почуття зухвалості та зверхності. Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку Путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома", - розповів Бернс.
- 14 листопада 2022 року Вільям Бернс провів у Анкарі зустріч із Сергієм Наришкіним.
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