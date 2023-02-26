Про це Бернс сказав у інтерв'ю CBSNews.

За його словами, зустріч з Наришкіним у Туреччини восени минулого року справила на нього гнітюче враження.

"З боку Наришкіна також було дуже зухвале ставлення. Почуття зухвалості та зверхності. Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку Путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома", - розповів Бернс.