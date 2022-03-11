Директор ЦРУ вважає, що Путін не має чіткої кінцевої мети у війні з Україною

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи у комітеті Сенату США.

"З огляду на послужний список Путіна, враховуючи той факт, що він ненавидить діяти, як він вважає, з позиції слабкості, що він повинен визнавати чи сприймати помилки, це ймовірно авантюра для нього", – вважає Бернс.



Він додав, що Путін перетворює Росію на пропагандистську бульбашку, посилюючи вплив державних ЗМІ та придушуючи незалежні.



"Я не вірю, що він може нескінченно відгороджувати росіян від правди, тим більше що реалії почали «протикати» цю бульбашку. Реалії з убитими та пораненими, що повертаються додому у дедалі більшій кількості. Я не думаю, що він може приховувати правду безкінечно", – наголосив директор ЦРУ.

Нагадаємо, триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог, зазнавши втрат в трьох операційних районах, зупинений та намагається закріпитись на невигідних рубежах.