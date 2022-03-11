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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти зосереджують основні сили в напрямках Києва і Маріуполя, - Генштаб

Окупанти зосереджують основні сили в напрямках Києва і Маріуполя, - Генштаб

11 березня, 2022 п'ятниця
13:00
війна з Росією російські окупанти

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог, зазнавши втрат в трьох операційних районах, зупинений та намагається закріпитись на невигідних рубежах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Еспресо.TV.

"Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений", - йдеться у повідомленні.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Київ та Маріуполь, а також планує просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

При цьому не маючи можливості досягнути успіху, окупанти продовжують наносити ракетно-бомбові удари по містах, що знаходяться в глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Також триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України.

Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Поліському напрямку окупанти не проводить активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів.

"Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області.
На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України", - кажуть в Генштабі.

Водночас на Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.

Крім того, на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.
  • Нагадаємо, на Луганщині невідомі під виглядом місцевих знімають агітаційні ролики на підтримку Путіна.

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українські військові
російські окупанти
Генштаб ЗСУ
війна новини
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