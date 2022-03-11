На Луганщині невідомі під виглядом місцевих знімають агітаційні ролики на підтримку Путіна
В Луганській області невідомі люди, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, знімають відео на підтримку режиму Путіна. Вони також розповсюджують агітаційні листи з метою психологічного тиску.
Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, передає Еспресо.TV.
"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загарбники або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео.
Таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.
"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.
Фото: Луганська обласна державна адміністрація
Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.
- Нагадаємо, російських загарбників зупинили на всіх напрямках, тепер вони зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди.
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