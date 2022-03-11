На Луганщині невідомі під виглядом місцевих знімають агітаційні ролики на підтримку Путіна

Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, передає Еспресо.TV.



"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, загарбники або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео.

Таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.

"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.





Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.

Нагадаємо, російських загарбників зупинили на всіх напрямках, тепер вони зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди.