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Війна з Росією: хроніка
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Російських загарбників зупинили на всіх напрямках, тепер вони зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди, - Генштаб

10 березня, 2022 четвер
18:30
війна з Росією ЗСУ

Триває п'ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Наші військові і далі дають відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це повідомили у Генштабі, передає Еспресо.TV.

Як зазначається, упродовж дня українські захисники на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку вони звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Також оборонці Києва стійко утримують рубежі та охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій", - зазначили у Генштабі.

Крім того, серед військовослужбовців РФ ширяться чутки про неспроможність їх міністерства оборони виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій. Це в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон, додали в Генштабі.

  • Нагадаємо, російські загарбники розглядають можливість підірвати склади аміаку у Харківській області, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

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протистояння
українські військові
Генштаб
російські окупанти
війна новини
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