Дискваліфікація Трампа в Колорадо: поліція посилила заходи безпеки біля будинків суддів

Про це пише АР.

Поліція завила, що забезпечить додаткові патрулі навколо будинків суддів у Денвері та розслідуватиме інциденти з погрозами щодо них.

"Департамент наразі розслідує інциденти, спрямовані проти суддів Верховного суду Колорадо, і продовжить співпрацювати з нашими місцевими, державними та федеральними партнерами з правоохоронних органів, щоб ретельно розслідувати будь-які повідомлення про погрози або переслідування", - йдеться у листі поліції.

Правоохоронці відмовилися повідомляти деталі розслідування, посилаючись на міркування безпеки та конфіденційності.

Що відомо про дискваліфікацію Трампа у Колорадо

19 грудня суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Дональду Трампу висуватись на праймеріз 2024 року. Це перше у своєму роді рішення, яке судді прийняли з огляду на Конституцію США. Подібні виклики в інших штатах виявилися марними.

Суд, посилаючись на Конституцію, заборонив Трампу висуватись від Республіканської партії на праймеріз у 2024 році, з'являтися у виборчому бюлетені через 14-ту поправку до Конституції США, у якій ідеться про причетність до "підбурювання насильства проти уряду США" (штурм Капітолія США 6 січня 2021 року).

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22 грудня ФБР заявило, що розслідуватиме погрози в бік суддів Верховного суду штату Колорадо, які ухвалили рішення про виключення Трампа з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті.

Згідно зі звітом позапартійної дослідницької групи Advance Democracy, судді повідомили про десятки погроз з моменту ухвалення цього рішення. Організація відстежила "значну агресивну риторику" проти суддів з боку прихильників Трампа в інтернеті, включно з численними постами з обіцянками вбити або іншим чином напасти на них.