Дистанційне мінування, безпілотники та обстріли: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупант обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснили дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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