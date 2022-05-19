Діти-біженці з Луганщини відзначили День вишиванки в Словенії
Вихованці Луганського обласного будинку дитини №2, яких евакуювали із Сєвєродонецька, відзначили День вишиванки в Словенії
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вихованців Луганського обласного будинку дитини № 2 евакуювали із Сєвєродонецька ще 24 лютого. Для них і колективу вихователів створені комфортні умови на заході України. А старші діти зараз перебувають на оздоровленні в Словенії", - написав він.
- Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.
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- Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.
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