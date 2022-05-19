Діти-біженці з Луганщини відзначили День вишиванки в Словенії

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вихованців Луганського обласного будинку дитини № 2 евакуювали із Сєвєродонецька ще 24 лютого. Для них і колективу вихователів створені комфортні умови на заході України. А старші діти зараз перебувають на оздоровленні в Словенії", - написав він.

Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.

У Черкасах боєць ТрО разом із місцевими художниками створили першу у світі бойову вишиванку.

У Чернівцях до Дня вишиванки відтворили вишиту сорочку Степана Бандери. Львівська майстриня створила її за єдиним оцифрованим фото Бандери у ній.

Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb