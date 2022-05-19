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Діти-біженці з Луганщини відзначили День вишиванки в Словенії

19 травня, 2022 четвер
18:31
біженці з України На фото вихованці Луганського обласного будинку дитини № 2

Вихованці Луганського обласного будинку дитини №2, яких евакуювали із Сєвєродонецька, відзначили День вишиванки в Словенії

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вихованців Луганського обласного будинку дитини № 2 евакуювали із Сєвєродонецька ще 24 лютого. Для них і колективу вихователів створені комфортні умови на заході України. А старші діти зараз перебувають на оздоровленні в Словенії", - написав він. 

  • Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.
  • У Черкасах боєць ТрО разом із місцевими художниками створили першу у світі бойову вишиванку. 
  • У Чернівцях до Дня вишиванки відтворили вишиту сорочку Степана Бандери. Львівська майстриня створила її за єдиним оцифрованим фото Бандери у ній. 
  • Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.

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Луганськ
діти
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