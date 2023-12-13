"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Дія".

Зазначається, що оновлення здійснено в межах підготовки до можливих блекаутів, аби українці завжди залишалися на зв’язку, легко користувалися послугою в застосунку, а також вибирали необхідні для них зручності.

Розробники вивели мапу Пунктів незламності на головний екран застосунку й додали можливість користуватися мапою без завантаження карт. Також віднині українцям доступні фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності".

Окрім того, з'явилася можливість залишити відгук про стан Пункту незламності й бачити його рейтинг.

У Пунктах незламності доступні інтернет та зв'язок, генератор і тепло, аптечка, зарядка.

Людям рекомендують завантажити мапу Пунктів незламності зараз, аби мати до неї доступ офлайн у разі блекауту.

"З безпекових міркувань Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській", - зазначили в "Дії".