"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності й перенесла її на головний екран застосунку. Карта може працювати як онлайн, так і офлайн
Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Дія".
Зазначається, що оновлення здійснено в межах підготовки до можливих блекаутів, аби українці завжди залишалися на зв’язку, легко користувалися послугою в застосунку, а також вибирали необхідні для них зручності.
Розробники вивели мапу Пунктів незламності на головний екран застосунку й додали можливість користуватися мапою без завантаження карт. Також віднині українцям доступні фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності".
Окрім того, з'явилася можливість залишити відгук про стан Пункту незламності й бачити його рейтинг.
У Пунктах незламності доступні інтернет та зв'язок, генератор і тепло, аптечка, зарядка.
Людям рекомендують завантажити мапу Пунктів незламності зараз, аби мати до неї доступ офлайн у разі блекауту.
"З безпекових міркувань Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській", - зазначили в "Дії".
- 22 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
- У жовтні в "Дії" з'явилася карта з Пунктами незламності.
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