Держкіно передали в управління уряду
Кабінет міністрів передав Державне агенство з питань кіно під координацію уряду
Про це йдеться у постанови №1183 Кабінету міністрів України.
Згідно з постановою, Державне агенство з питань кіно є центральним органом виконачої влади, чию діяльність спрямовує Кабінет міністрів.
Протягом місяця міністерство культури й інформаційної політики має внести пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів.
- Нагадаємо 11 листопада мінстр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. Він пояснив своє рішення незгодою з тим, що Держкіно передадуть під координацію Кабміну.
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