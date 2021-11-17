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Держкіно передали в управління уряду

17 листопада, 2021 середа
10:58
Культура

Кабінет міністрів передав Державне агенство з питань кіно під координацію уряду

Про це йдеться у постанови №1183 Кабінету міністрів України.

Згідно з постановою, Державне агенство з питань кіно є центральним органом виконачої влади, чию діяльність спрямовує Кабінет міністрів.

Протягом місяця міністерство культури й інформаційної політики має внести пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів.

  • Нагадаємо 11 листопада мінстр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. Він пояснив своє рішення незгодою з тим, що Держкіно передадуть під координацію Кабміну.
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