Держкіно передали в управління уряду

Про це йдеться у постанови №1183 Кабінету міністрів України.



Згідно з постановою, Державне агенство з питань кіно є центральним органом виконачої влади, чию діяльність спрямовує Кабінет міністрів.



Протягом місяця міністерство культури й інформаційної політики має внести пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів.

Нагадаємо 11 листопада мінстр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. Він пояснив своє рішення незгодою з тим, що Держкіно передадуть під координацію Кабміну.