Дізнавайтесь на сайті Don't fund war, хто залишається на російському ринку, та бойкотуйте їхні товари, — засновник ресурсу
Ігор Баракаєв наголосив, що через репутаційні втрати компанії, які досі залишаються на російському ринку через прибутки зокрема, втратять частину коштів
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
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Баракаєв зазначив, що зараз на сайті орієнтовно 500 компаній, з яких 180 повністю вийшли з ринку, 170 призупинили діяльність, проте є компанії, які все ще працюють.
"30 компаній значно зменшили активність в росії, наприклад, зупинили інвестиції та експорт. Також 70 компаній частково зупинили бізнес, але не достатньо. 37 компаній повністю продовжують працювати. Тож якщо підсумувати, то близько 140 компаній все ще працюють у РФ", – сказав він.
Також Баракаєв додав, що за допомогою сайту можна оперативно з’ясовувати, які компані все ще продовжують діяльність у РФ. За його словами, найкраще, що можуть зробити українців, це бойкотувати купівлю товарів цих компаній.
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