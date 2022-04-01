Відключити росії Європу від газу майже неможливо, — віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки
Наталія Шаповал зауважила, що найбільш ймовірний сценарій, що шантаж росії завершиться тим, що Європа не накладатиме санкцій на нафту, аби не дратувати агресора
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
Також експертка зазначила, що є два інші сценарії: "Можливо й таке, що ці шантажі нічим не закінчаться, бо росія не може і себе без нафти та без газу залишити. І третій варіант – РФ все-таки відключить газ. Всі сценарії можуть бути втілені".
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Шаповал зауважила, що на випадок відключення газу росією, у Європи та України є план заміщення та реагування на такі події: "Австрія та Німеччина уже запускають ці плани", – сказала вона.
Окрім того, експертка наголосила: "Якщо розглядати питання в операційній площині, то росії відключити Європу від газу майже неможливо".
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