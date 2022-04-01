Відключити росії Європу від газу майже неможливо, — віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



Також експертка зазначила, що є два інші сценарії: "Можливо й таке, що ці шантажі нічим не закінчаться, бо росія не може і себе без нафти та без газу залишити. І третій варіант – РФ все-таки відключить газ. Всі сценарії можуть бути втілені".



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Шаповал зауважила, що на випадок відключення газу росією, у Європи та України є план заміщення та реагування на такі події: "Австрія та Німеччина уже запускають ці плани", – сказала вона.



Окрім того, експертка наголосила: "Якщо розглядати питання в операційній площині, то росії відключити Європу від газу майже неможливо".



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