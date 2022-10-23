"Для багатьох у світі Росія - більмо на оці", - патріарх Кіріл
Патріарх РПЦ Кіріл після літургії висловився, що для багатьох у світі Росія "більмо на оці" через "альтернативний погляд на світ, Бога та людину"
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Після літургії в Серафимо-Дивіївському монастирі Нижегородської області, Патріах Кіріл висловив думку, що для світу Росія - "більмо на оці", яке "намагаються стерти з лиця землі".
"Причиною" він назвав "альтернативний погляд на світ, Бога та людину", який "відзрізняється" від західного.
- 24 вересня патріарх Кіріл закликав мобілізованих вмирати за Росію, заявивши, що "Христос воскрес і ви воскреснете".
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