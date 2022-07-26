Для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро, - військовий експерт Снєгирьов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мости в Херсонській області, які останнім часом пошкодили ЗСУ, є автомобільними. Поблизу Антонівського мосту є ще залізничний міст. Саме через цей міст росіяни активно перекидають техніку та боєприпаси. Оскільки потужності залізниці набагато більші для логістики армії", - пояснив Снєгирьов.

Експерт наголосив, що для успішного контрнаступу Збройних сил України потрібно знищити залізничні мости.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ, то в першу чергу потрібно завдати ударів по залізничним мостам, якими проходить логістичні шляхи окупантів. Тому ЗСУ повинні приділити увагу залізничному мосту через Дніпро біля Херсона. Така ж ситуація і біля Ізюма. Там теж є залізничний міст, який потрібно знищити. Це покращить умови для контрнаступу ЗСУ на херсонському та ізюмському напрямках", - додав він.

19 липня українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових

19 липня експерт Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

Того ж дня політолог Володимир Молчанов припустив, що російські окупанти опиняться в оперативному оточенні, якщо знищити всі мости поблизу Херсона

20 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під ранок пролунало чотири потужні вибухи на Антонівському мосту, а також місцеві повідомляють про дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb