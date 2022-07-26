Для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов переконаний, що Збройним силам України потрібно знищити залізничні мости на тимчасово окупованих територіях для успішного контрнаступу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мости в Херсонській області, які останнім часом пошкодили ЗСУ, є автомобільними. Поблизу Антонівського мосту є ще залізничний міст. Саме через цей міст росіяни активно перекидають техніку та боєприпаси. Оскільки потужності залізниці набагато більші для логістики армії", - пояснив Снєгирьов.
Експерт наголосив, що для успішного контрнаступу Збройних сил України потрібно знищити залізничні мости.
"Якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ, то в першу чергу потрібно завдати ударів по залізничним мостам, якими проходить логістичні шляхи окупантів. Тому ЗСУ повинні приділити увагу залізничному мосту через Дніпро біля Херсона. Така ж ситуація і біля Ізюма. Там теж є залізничний міст, який потрібно знищити. Це покращить умови для контрнаступу ЗСУ на херсонському та ізюмському напрямках", - додав він.
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