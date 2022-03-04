Для контролю за повітряним простором і розвідки: французький авіаносець прямує до берегів України
Корабель ВМС Франції "Шарль де Голль" перерве антитерористичну місію в Східному Середземномор'ї
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM, яке цитує Міністерство оборони Франції, інформує Еспресо.TV
"Авіаносець "Шарль де Голль", разом з групою кораблів підтримки, перебував у Східному Середземномор'', де брав участь в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідки", - повідомили в Міноборони.
- Нагадаємо, у Франції напередодні заарештували яхту глави Роснефти Сєчіна.
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