Для контролю за повітряним простором і розвідки: французький авіаносець прямує до берегів України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM, яке цитує Міністерство оборони Франції, інформує Еспресо.TV

"Авіаносець "Шарль де Голль", разом з групою кораблів підтримки, перебував у Східному Середземномор'', де брав участь в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідки", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, у Франції напередодні заарештували яхту глави Роснефти Сєчіна.

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