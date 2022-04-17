"Для красивого сюжету". 55 музикантів з філармонії Донецька рашисти брехнею заманили на передову

Про це сьогодні, 17 квітня 2022 року, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Еспресо.TV.



"На тимчасово окупованій території Донецької області окупанти продовжують набирати "добровольців" з різних невійськових закладів. Під "добровільну мобілізацію" потрапили діячі культури в Донецьку. У соціальних мережах міста з’явилась інформація про загибель в бою під Маріуполем відомого піаніста донецької філармонії та ансамблю "Септет-джаз". Зазначається, що загалом 55 музикантів було примусово відправлено на лінію зіткнення як "добровольців" без мінімальної військової підготовки", - стверджує омбудсмен.



"Під мобілізацію потрапили також: студенти вишів, технікумів та їхні викладачі, навіть передпенсійного віку", - додає Денісова.



Відповідно, уповноважена звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з вимогою "врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні".



Читайте і дивіться: "Історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує Нюрнберг". В колишньому штабі окупантів у Катюжанці знайшли щоденник російського офіцера, що допитував полонених



З відкритих джерел можна дізнатися, що піаністом, про якого каже Людмила Денісова, є Микола Звягінцев.



Близькі та родичі згаданих співробітників філармонії теж наголошують на примусовому характері їхньої "мобілізації". Більше того, кажуть вони, згаданих осіб заманили воювати за окупантів неправдою. Їм наказали зібратися "для красивого сюжету" на пропагандистському телебаченні, а потім відразу кинули на передову.



"У них і речей з собою не було", - кажуть поінформовані люди.

















Довідка



Примусова мобілізація на окупованих рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Нагадаємо, захисники України продовжують героїчно утримувати у Маріуполі район морського порту й комбінат "Азовсталь", які армія РФ намагається узяти штурмом.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb