Для масованого ракетного удару в День Незалежності в росіян немає ресурсу, - військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми входимо в досить серйозний проміжок часу. Мова йде про День Незалежності. Є вірогідність, що росіяни знову можуть реалізувати ту тактику, яку вони використали 24 лютого, коли протягом декількох днів масовано обстрілювали територію України. Проте навряд чи вони можуть повторити саме такий масований удар. Зараз ситуація вже змінилась і в росіян є певні обмеження щодо використання ракет", - пояснив Селезньов.



Експерт наголосив, що Україна має можливості для того, щоб знищити військові обʼєкти росіян в Криму.



"Зараз не важливо, чи визнають Збройні сили України удари по військових обʼєктах росіян в Криму. Набагато важливішим є результат. Ми ж бачимо, як активно працює ППО росіян в Криму. Це означає, що в нас є можливості та засоби для того, щоб завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму", - додав він.

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