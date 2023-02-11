Для перевороту в Молдові підготовлено спецзагін кадировців, - Данілов
РФ планує провести переворот у Молдові та відправила до Туреччини чеченських "рятувальників", після цього вони можуть опинитись у Кишиневі
Про це в етері телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок", - сказав він.
Окрім цього, Данілов також розповів, що українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом хоче там провести так званий державний переворот. Росія хоче, щоб там ще раз "запалало", щоб там була точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.
"Крім того, ті покидьки, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угрупування" на нашій території, зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там "рятувальниками". Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого", - додав Данілов.
- 19 грудня повідомлялося, що керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце вважає, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
- 9 лютого стало відомо, що українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.
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