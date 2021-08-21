Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав
Про це ввечері у суботу, 21 серпня 2021 року, заявила українська військова спецслужба Головне управління розвідки (ГУР), передає Еспресо.TV.
Наразі відомо, що повітряне судно з евакуйованими "знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України".
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"Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України", - наголосили у відомстві.
"Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою", - додали у ГУР.
- Нагадаємо, евакуація відбувається військово-транспортним літаком Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
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