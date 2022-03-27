Для Путіна є три ключових міста: Одеса, Севастополь та Київ, – нардеп Олексій Гончаренко

"Все ж ворог не полишає спроб атакувати місто, були спроби підійти на човнах до Одеси й зробити пробне десантування, також були спроби такого десантування з гелікоптера", – сказав він в етері Espreso TV. Також нардеп додав, що Одесу противнику не взяти, але це не означає, що не буде таких спроб.



Читайте також: "Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим, чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні



Гончаренко зазначив, якщо на початку нашим завданням було призупинити ворога, це вдалось, тож теперішній етап - тримаючи оборону, йти в контрнаступ на певних напрямках. За його словами, це відбувається успішно.

"Наступним кроком хотілось би побачити широкомасштабний контрнаступ. Однак тут також треба бути реалістами, бо для цього необхідна низка позицій, які, на жаль, Україна сьогодні не має. А саме – перевагу в повітрі", – сказав нардеп.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb