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Війна з Росією: хроніка
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Для Путіна наближається перспектива виглядати дурнем та невдахою в очах багатьох росіян, - полковник Грант

31 грудня, 2022 субота
20:10
війна з Росією

Британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської Величности короля Карла III Глен Грант зазначив, що заяви Путіна ні до чого не привели, тому він починає виглядати слабким

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін робив заяви про те, що буде робити велика російська армія, що буде робити він, але з цього нічого не вийшло. Тому він починає виглядати слабким, а чим більше він виглядає слабким, тим більший ризик для його життя. Відповідно, йому конче потрібна якась перемога, щоб мати можливість сказати: "Подивіться, чого я досягнув". Однак, погляньмо на карту очима росіян: Росія все ще контролює величезні території, які були  захоплені після 24 лютого. Так, вона втратила частину на півночі, вона втратила Херсон, але все ще контролює багато іншого - Маріуполь, Мелітополь, а також території на півдні. Росія фактично утримує колишню зону АТО, і ще додались території на півночі. Так що Путін насправді має багато успіхів, про які можна говорити, але йому потрібно більше успіху в політичному плані. Бахмут - це те місце, де він намагається це зробити, і ПВК Вагнер є його інструментом для того, щоб спробувати прорватися туди", - прокоментував військовий експерт.

Глен Грант зазначив, що  російські бійці недостатньо якісні у військовому плані, у них нема офіцерів, у них нема командування і належного контролю, у них немає підготовки, і тому вони є просто гарматним м'ясом, яке кидають на амбразуру, але це не спрацьовує.

"Варто відзначити, що нам таки щастить. У нас ніде не закінчилися боєприпаси, що є доброю ознакою, хоча це триває станом на сьогодні, бо завжди є проблема завтрашнього і післязавтрашнього дня. Ми повинні продовжувати наполегливо працювати з нашими союзниками, щоб вони продовжували виробляти боєприпаси, тому що саме боєприпаси можуть закінчитися як у нас, так і у них. Отже, переживаємо складний період, але він не менш складний і для Путіна, адже до нього наближається перспектива виглядати дурнем та невдахою в очах багатьох росіян", - підсумував Грант.

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Україна
Росія
Володимир Путін
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
Херсон
ЗСУ
окуповані території
АТО
Бахмут
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