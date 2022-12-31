Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін робив заяви про те, що буде робити велика російська армія, що буде робити він, але з цього нічого не вийшло. Тому він починає виглядати слабким, а чим більше він виглядає слабким, тим більший ризик для його життя. Відповідно, йому конче потрібна якась перемога, щоб мати можливість сказати: "Подивіться, чого я досягнув". Однак, погляньмо на карту очима росіян: Росія все ще контролює величезні території, які були захоплені після 24 лютого. Так, вона втратила частину на півночі, вона втратила Херсон, але все ще контролює багато іншого - Маріуполь, Мелітополь, а також території на півдні. Росія фактично утримує колишню зону АТО, і ще додались території на півночі. Так що Путін насправді має багато успіхів, про які можна говорити, але йому потрібно більше успіху в політичному плані. Бахмут - це те місце, де він намагається це зробити, і ПВК Вагнер є його інструментом для того, щоб спробувати прорватися туди", - прокоментував військовий експерт.

Глен Грант зазначив, що російські бійці недостатньо якісні у військовому плані, у них нема офіцерів, у них нема командування і належного контролю, у них немає підготовки, і тому вони є просто гарматним м'ясом, яке кидають на амбразуру, але це не спрацьовує.

"Варто відзначити, що нам таки щастить. У нас ніде не закінчилися боєприпаси, що є доброю ознакою, хоча це триває станом на сьогодні, бо завжди є проблема завтрашнього і післязавтрашнього дня. Ми повинні продовжувати наполегливо працювати з нашими союзниками, щоб вони продовжували виробляти боєприпаси, тому що саме боєприпаси можуть закінчитися як у нас, так і у них. Отже, переживаємо складний період, але він не менш складний і для Путіна, адже до нього наближається перспектива виглядати дурнем та невдахою в очах багатьох росіян", - підсумував Грант.

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