Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Він пояснив це турботою про здоров'я голови держави й вказав на те, що коронавірус мутує.

"Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування з журналістами, - ред.) буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії (коронавірусу, - ред.), тут нічого гріха таїти, в найближчій перспективі. Ви бачите, що і процеси мутації йдуть, і так далі, ви бачите, які досить такі сильні епідеміологічні хвилі грипу різних штамів і так далі", - сказав Пєсков.

"Очікувати, що скоро буде як раніше, було б хибним. Відповім: не буде. Але в міру того, як хвилі йдуть у нижню свою точку по синусоїді, тоді можна буде, звичайно, більше у вільному режимі спілкуватися", - додав "голос" Путіна.

Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен днями заявив, що вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.

У США про завершення пандемії коронавірусу заявили ще у вересні.

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