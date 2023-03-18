Для Путіна утримання контролю над Кримом є питанням збереження свого життя, - Чубаров

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Багато, хто з експертів вже однаково відреагували щодо візиту Путіна у Крим, називаючи, що "істота, яка віддалено схожа на Путіна, з'явилася у Севастополі при супроводі місцевого гауляйтера Розважаєва". Дійсно, ми не знаємо, чи це двійник, чи він сам прибув, але зрозуміло, навіщо це здійснюється. До останнього передбачалося, що Путін буде брати участь у якихось заходах у режимі відеозв'язку, але, мені здається, що після вчорашнього ордера міжнародного карного суду на арешт Путіна, він мав вийти на публіку", - зазначив голова меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров зауважив, що вся ідеологія та вплив Путіна побудовані на поверненні сакральних земель, і почалося з Криму, як повернення території. Тобто вся російсько-українська війна побудована на тих хибних посилах.

"Путін розуміє, що утримання контролю над Кримом є питанням збереження свого життя. І як тільки почнеться звільнення Криму або коли ЗСУ наблизяться до адміністративного кордону, а звільнення буде невідворотним, тоді почнуться дезінтеграційні процеси у самій Росії. І для Путіна втрата Криму – це вже остаточна катастрофа, але він все ще намагається врятувати ситуацію, однак це вже є неможливим. І це дуже великий виклик перед Російською Федерацією. Крім того, ми не все можемо передбачити, що потім станеться з цією державою", - підсумував Чубаров.