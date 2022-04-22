Для ракетних ударів по Україні Росія використовує підводні човни, - The Times
Росія застосовує щонайменше чотири підводні човни для атак ракетами "Калібр" цілей на території України
Про це пише The Times.
"Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників, але військово-морські експерти стверджують, що підводні човни класу Палтус регулярно завантажували ракети і боєголовки великої дальності в російських портах, перш ніж знову зникнути під водою", - повідомляє газета.
Військово-морські експерти Саттон і Піттет вважають, що є вагомі підстави стверджувати про ракетні запуски із субмарин по цілях в українському тилу через наявність даних у відкритих джерелах інформації про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні у військово-морських портах.
Саттон зокрема сказав, що "Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет тривали і після початку вторгнення".
Підводні човни класу Палтус здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.
Крім того, Саттон додав, що російські військові кораблі почали поводитися обережніше вздовж українського узбережжя, аби не потрапити в зону дії протикорабельних ракет українських сил.
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