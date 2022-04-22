Про це пише The Times.



"Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників, але військово-морські експерти стверджують, що підводні човни класу Палтус регулярно завантажували ракети і боєголовки великої дальності в російських портах, перш ніж знову зникнути під водою", - повідомляє газета.



Військово-морські експерти Саттон і Піттет вважають, що є вагомі підстави стверджувати про ракетні запуски із субмарин по цілях в українському тилу через наявність даних у відкритих джерелах інформації про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні у військово-морських портах.



Саттон зокрема сказав, що "Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет тривали і після початку вторгнення".

Підводні човни класу Палтус здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.

Крім того, Саттон додав, що російські військові кораблі почали поводитися обережніше вздовж українського узбережжя, аби не потрапити в зону дії протикорабельних ракет українських сил.



Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

21 квітня за повідомленнями ОК Південь, на місці затоплення крейсера "Москва" росіяни проводили пошукові роботи.

21 квітня журналісти програми "Схеми" оприлюднили розповідь матері вцілілого моряка з флагмана ЧФ. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих.

Міноборони України внесло затонулий крейсер "Москва" до списку підводної культурної спадщини України.

21 квітня у міноборони Росії заявили, що на крейсері "Москва", який був уражений українськими ракетами "Нептун", загинув всього один член екіпажу



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