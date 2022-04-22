Міноборони РФ заявило, що на крейсері "Москва" загинув один член екіпажу, 27 - зникли безвісти
У міноборони Росії заявили, що на крейсері "Москва", який був уражений українськими ракетами "Нептун", загинув всього один член екіпажу
Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.
"Із членів екіпажу крейсеру "Москва" загинула одна людина. З крейсеру "Москва" було евакуйовано 396 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.
Також в оборонному відомстві РФ додали, що 27 людей з екіпажу крейсеру "Москва" зникли безвісти.
- Нагадаємо, Міноборони України внесло затонулий крейсер "Москва" до списку підводної культурної спадщини України.
- 21 квітня за повідомленнями ОК Південь, на місці затоплення крейсера "Москва" росіяни проводили пошукові роботи.
- 21 квітня журналісти програми "Схеми" оприлюднили розповідь матері вцілілого моряка з флагмана ЧФ. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.
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