Для школярів у 2023 році надрукували 30 тис. підручників шрифтом Брайля, ще 37 тис. виготовлять цьогоріч
В Україні для школярів у 2023 році надрукували 30 тисяч підручників шрифтом Брайля, цьогоріч планують виготовити ще 37 тисяч примірників
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.
Вона нагадала, що 4 січня відзначають Всесвітній день абетки Брайля, яка допомагає людям з порушенням зору читати на дотик.
"Рада розповісти, що для учнів, які мають порушення зору, такі підручники випускаються на регулярній основі. Це відбувається в межах флагманського проєкту "Освіта для всіх", який Міністерство освіти і науки реалізує на виконання Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зеленська додала, що з адаптацією підручників допомагають експерти зі спеціальної педагогіки: вони мають професійну компетентність і практичний досвід. Це необхідно, оскільки підручники мають передавати не лише текст, а й графіки, малюнки, формули, карти без скорочень, змін змісту й складності навчального завдання.
"Шість крапок колись змінили життя людей із порушеннями зору. Ніні шість крапок покликані усунути бар'єр в українській освіті, а кількість таких підручників має повністю задовольнити потребу дітей. Бо це і є рівні можливості, за які боремося", - підсумувала перша леді.
- Раніше стало відомо, що Lego почне продавати конструктор із нанесеним шрифтом Брайля, щоб допомогти дітям із порушеннями зору навчитися читати сенсорний алфавіт.
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