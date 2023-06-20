Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий аналітик дав прогноз щодо кількості наступальних операцій, які потрібні українським захисникам для звільнення окупованих територій України.

"Це буде не менше двох наступальних операцій, тому що за одну операцію неможливо звільнити таку велику територію та перемогти у війні. Є сподівання, можливо, як додаткові бонуси, що може посипатися лінія фронту і російські вояки почнуть дезертувати, хоча вони й так втікають, маючи низьку мотивацію. А коли противник побачить, що ми можемо заходити й в його тил, що вже відбувається, то взагалі у нього буде паніка і він почне тікати, і таке можливо. Але на це закладатися ми не можемо, бо військова тактика так не працює. Тому, щонайменше дві наступальні операції нам потрібно провести, щоб вийти на кордони у межах 1991 року. Зазначу, щонайменше дві, а може й три-чотири", - сказав Олексій Гетьман.