Для взяття аеродрому "Гостомель" Росія застосувала ВДВ, а не важку техніку, тому й зазнала поразки, - британська розвідка
Хоча ВДВ Росії мають елітний статус, вони були залучені до серйозних тактичних невдач в Україні
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії.
"ВДВ застосовувався для виконання завдань, які краще підходять для важкої бронетехніки, і зазнав значних втрат під час кампанії", - йдеться в повідомленні.
Тактичні невдачі, до яких причетні ВДВ, включають спробу наступу на Київ через аеродром "Гостомель" у березні, зупинку руху на осі Ізюм з квітня, а також нещодавню невдалу переправу через річку Сіверський Донець.
Це, ймовірно, показує неправильне стратегічне управління Росією не лише цими, а й іншими можливостями російської армії.
"Ці неоднозначні характеристики, ймовірно, показують стратегічно неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі", - додали в повідомленні.
- Нагадаємо, нещодавно британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі. Їхня присутність свідчить про те, що на Луганщині діє Центральне угруповання сил, яке є єдиним формуванням, яке застосовує ці машини. Цей підрозділ зазнав великих втрат, коли намагався прорватися до Києва на першому етапі вторгнення.
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