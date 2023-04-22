Про це поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"До тимчасово окупованого Скадовська прибув підрозділ чисельністю близько 300 раніше засуджених людей з РФ, нібито для забезпечення правопорядку. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводять із населеного пункту на територію Автономної республіки Крим", - зазначив він.