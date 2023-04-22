"Для забезпечення правопорядку": окупанти привезли до Скадовська 300 раніше засуджених
До тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині загарбники привезли близько 300 раніше засуджених, нібито для забезпечення правопорядку
Про це поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"До тимчасово окупованого Скадовська прибув підрозділ чисельністю близько 300 раніше засуджених людей з РФ, нібито для забезпечення правопорядку. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводять із населеного пункту на територію Автономної республіки Крим", - зазначив він.
- Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що в тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі представники ФСБ обмежили відвідування лісових зон: помічених перевіряють та беруть на контроль, а також слідкують за тими, хто не має паспорта РФ.
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