Для збереження паритету: Данія скоротить кількість представників російського посольства

Про це повідомила пресслужба МЗС Данії.

Зазначається, що данське МЗС поінформувало посла РФ Володимира Барбіна про рішення обмежити чисельність російського посольства до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних працівників.

Таке рішення викликане безрезультатними переговорами Данії та РФ щодо видачі віз данським співробітникам московського посольства.

"Протягом тривалого періоду Данія і Росія вели переговори щодо видачі віз данським співробітникам посольства Данії в Москві з метою збереження повноцінного функціонування посольств в Данії і Росії. Ці переговори не досягли жодних результатів, оскільки російська сторона неодноразово намагалася включити в них візові запити для співробітників російської розвідки", - йдеться у повідомленні.

Тож посольство Данії вирішило перейти на паритетні відносини з РФ, зобов'язавши Росію завершити скорочення свого нинішнього штату співробітників не пізніше 29 вересня 2023 року.