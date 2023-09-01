Для збереження паритету: Данія скоротить кількість представників російського посольства
Міністерство закордонних справ Данії у п'ятницю, 1 вересня, ухвалило рішення про скорочення представників російського посольства у Копенгагені до рівня, що відповідає штату посольства країни у Москві
Про це повідомила пресслужба МЗС Данії.
Зазначається, що данське МЗС поінформувало посла РФ Володимира Барбіна про рішення обмежити чисельність російського посольства до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних працівників.
Таке рішення викликане безрезультатними переговорами Данії та РФ щодо видачі віз данським співробітникам московського посольства.
"Протягом тривалого періоду Данія і Росія вели переговори щодо видачі віз данським співробітникам посольства Данії в Москві з метою збереження повноцінного функціонування посольств в Данії і Росії. Ці переговори не досягли жодних результатів, оскільки російська сторона неодноразово намагалася включити в них візові запити для співробітників російської розвідки", - йдеться у повідомленні.
Тож посольство Данії вирішило перейти на паритетні відносини з РФ, зобов'язавши Росію завершити скорочення свого нинішнього штату співробітників не пізніше 29 вересня 2023 року.
- Раніше кількість російських дипломатів скоротила Молдова. Це сталося після журналістського розслідування про шпигунство за владою країни за допомогою десятків антен на даху російського посольства в Кишиневі.
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