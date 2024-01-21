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OPINION

Для Зеленського і для України було б найкраще, якби він перестав бути медійником

Володимир Гевко
21 січня, 2024 неділя
10:08
Погляд Володимир Гевко

Серед маркетологів ходить жарт, що дебільну рекламу знімають не дебіли, а для дебілів

Ця теза дуже гарно ілюструє всі обурені рефлексії про два-три тижні, марафон, каву в Криму й очікування від контрнаступу.

Якщо ви критично мисляча людина, то просто не мали шансів сприймати це все за аналітику і прогнози, а не за мрії. І просто не маєте зараз підстав для обурення від невиконаних обіцянок і розчарувань. А якщо ви у все це вірили, ну то пробачте, у мене для вас погані новини.

Серед численних с*ачів і порівнянь Порошенка і Зеленського на виборах 2019 якраз була тема, мовляв, це ж абсолютно недержавні люди, які не мають досвіду у політиці. А прихильники чинного президента опонували, що це не так, він успішний медійник і підприємець і команда має досвід вироблення чисельних успішних проєктів, просто у своїй царині. І вони цей досвід перенесуть в управління державою.

Ну то що ви, бляха, тепер від них хочете? Вони й перенесли. Але не досвід проєктів, а тупо самі проєкти. Команда Зеленського робить щоденне шоу не тому, що бажає зла комусь, а просто, бо вони це вміють найкраще. Це їх коронний удар, який вони відпрацьовували тисячу разів.

Я не хочу писати, що "ви собі самі таке обрали" як докір чи самоствердження або вивищення над кимось, але я напишу, що ви самі собі обрали команду людей у владу, знаючи її найсильніші сторони до політики.

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Просто так буває, що одні навички й талант при перенесенні в іншу сферу різко втрачають у цінності. Так, якийсь час можна було реготати з "вийди атсюда, розбійник" і "літаки лєтять, будєм всіх бамбіть", але ми з Януковича реготали і його Анну Ахмєтову. Та настає час, коли стає не до жартів. Важкий час, до речі, який не шкодує нікого.

Пам'ятаєте, як реготали з Пороха наприкінці терміну, що він схожий на сову через мішки під очима? А пам'ятаєте, як виглядав Зеленський на недавній пресконференції? Куди ж дівся телевізійний красунчик? І знов якась сова з мішками під очима. Важка шапка Мономаха, як виявилось. Так тисне на голову, що аж очі вилазять. Кожному, хто вдягне.

Для Зеленського і для України зараз було б найкраще, якби він перестав нарешті бути медійником. І всім своїм заборонив. Просто щодня робив антишоу. Може б це врятувало його стрімко падучий рейтинг, який він намагається рятувати старими методами. Але вони, старі методи, більше не працюють. Навіть навпаки — те, в чому він був найкращий, стало грати проти нього. Народ України, навіть його найпалкіші прихильники та виборці більше не бажають дивитись телевізор, бо там показують їх і їх смерті.

Страшенно нецікавий серіал.

Новини
Україна
політика
Шоу-бізнес
Володимир Зеленський
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