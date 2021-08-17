Для Зеленського та його оточення все “совєцьке” – святе, у святкуванні 30-річчя Незалежності немає українського наративу, – Ковальов
Кандидат політичних наук Андрій Ковальов вважає, що для президента Володимира Зеленського та його оточення все “совєцьке” є святим, а у святкуванні 30-річчя Незалежності нашої держави немає українського наративу
Про це він повідомив у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“Цей День Незалежності відзначається концертами, всякими івентами, адже найбільша івент-агенція України “Квартал 95” нарешті дорвалася до державного бюджету й деребанить його. Але у святкуванні 30-ліття Незалежності України, на превеликий жаль, немає найголовнішого: правильного українського наративу, правильних українських святинь, правильних державних конотацій. Цього всього немає. Даруйте за порівняння, те, що було за президентства Петра Порошенка, коли наші військові на параді несли в руках прапори армії УНР – ми бачили спадковість боротьби. У цьому був символізм нашої історії“, – зазначив Ковальов.
Експерт зауважив, що чинний президент України Володимир Зеленський, як людина з абсолютно “совєцьким” світоглядом пропонує декорації з хрущівками, морозивом за 16 копійок і ковбасою по 2,20 рублів.
“Для Зеленського та його оточення все “совєцьке” – святе. “Совєцький” побут, смак “совєцького” морозива. І тому за дорученням Офісу президента вони почали монтувати на алеї Героїв Небесної сотні ось ці квартири. Знаєте, якби вони змонтували їх в іншому місці, може й не було би претензій. Але цими стінами вони фактично затулили всі портрети героїв Небесної сотні. І це стало ілюстрацією відкритого конфлікту президента Зеленського і міського голови Києва Віталія Кличка”, – повідомив Андрій Ковальов.
- Нагадаємо, У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні перед Днем Незалежності облаштували локацію у радянському стилі.
- Міський голова Віталій Кличко відреагував на встановлення на Алеї Небесної сотні декорацій в радянському стилі.
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