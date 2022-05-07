Для звільнення Херсонщини вб'ють стільки росіян, скільки потрібно, - Подоляк

Про це він сказав у ефірі Радіо НВ.

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Не буде.(Область, - ред) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", - наголосив Подоляк.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що жителям Херсонщини росіяни хочуть надати право на отримання російського громадянства. Також в регіоні намагаються запровадити розрахунки у рублях та відновити залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.