"Дні прекрасні, сусід не дуже": Зеленський про високий ризик провокацій з боку Росії на День Незалежності

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи.

"У ці дні можуть бути провокації з боку РФ, хоча вони не відрізняються від інших днів, зважаючи на щоденні удари Росії впродовж шести місяців", - сказав він.

Окрім цього, Зеленский заявив, що це зовсім не означає, що раніше був мир та спокій, а 24 серпня щось почнеться - просто великий рівень загрози.

"Ми не говоримо про те, що раніше був мир, спокій, а завтра або сьогодні щось почнеться. Ми говоримо про те, що дійсно високий ризик, ми отримуємо ту чи іншу інформацію, що можуть бути провокації з боку Російської Федерації, тому не хочеться, щоб були великі скупчення на такі дні… Дні прекрасні, сусід не дуже. Служба безпеки, МВС, Нацполіція, ДСНС працюють потужно і реагують на всі ризикові моменти", - додав президент.

У вечірньому зверненні до українців Зеленський зауважив, що завтра - важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога.



"Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей - настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - закликав він.

У Києві 23 серпня відбувся другий саміт Кримської платформи. Цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувся в онлайн-форматі. Цього року участь у другому саміті "Кримської платформи" підтвердили близько 60 іноземних учасників (країн і організацій), зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.

Також під час відкриття саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що для здобуття перемоги у боротьбі проти Росії необхідно звільнити Крим від окупації.

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