"Дніпро-1" домовився про трансфер бразильського футболіста за 1,5 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Шапекоенсе".



"Дніпро-1" домовився про оренду лівого захисника "Шапекоенсе" Габріеля Бусанелло до грудня 2022 року. Дніпровський клуб має право викупу. Сума - не відома.



23-річний Бусанелло є вихованцем "Шапекоенсе". Футболіст провів у Серії А 30 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн. євро, а контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

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