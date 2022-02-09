"Дніпро-1" домовився про трансфер бразильського футболіста за 1,5 млн євро
Лівий захисник бразильського "Шапекоенсе" Габріель Бусанелло вирушив в оренду до СК "Дніпро-1"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шапекоенсе".
"Дніпро-1" домовився про оренду лівого захисника "Шапекоенсе" Габріеля Бусанелло до грудня 2022 року. Дніпровський клуб має право викупу. Сума - не відома.
23-річний Бусанелло є вихованцем "Шапекоенсе". Футболіст провів у Серії А 30 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн. євро, а контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.
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Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
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