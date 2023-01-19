Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних графіків відключення світла, - ДТЕК
Через теплу погоду на Дніпропетровщині дещо знизилось споживання електроенергії, тому область може повернутись до стабілізаційних графіків відключень
Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні Укренерго надав обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області. Обмеження на день були встановлені на рівні 1174,89 МВТ та 1144,67 на ніч. Це 53,4% від потреби електроенергії в області при поточній температурі повітря", - зазначили в компанії.
Там підкреслили, що цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00.
- В Укренерго повідомили, що через теплу погоду енергетична ситуація в Україні 19 січня буде кращою, ніж днем раніше, однак у вечірні години все одно очікується значний дефіцит.
- 17 січня на Дніпропетровщині запровадили аварійні відключення й попередили, що світла може не бути до 8 годин.
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