Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні Укренерго надав обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області. Обмеження на день були встановлені на рівні 1174,89 МВТ та 1144,67 на ніч. Це 53,4% від потреби електроенергії в області при поточній температурі повітря", - зазначили в компанії.

Там підкреслили, що цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00.

В Укренерго повідомили, що через теплу погоду енергетична ситуація в Україні 19 січня буде кращою, ніж днем раніше, однак у вечірні години все одно очікується значний дефіцит.

17 січня на Дніпропетровщині запровадили аварійні відключення й попередили, що світла може не бути до 8 годин.

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